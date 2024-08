Dalle cucine stellate alla montagna, uno chef in rifugio

Il nuovo gestore del rifugio Parpinasca, a quota 1.200 metri, alle porte del parco nazionale Val Grande, è Luca Prata, 26 anni, cuoco con esperienze in diversi locali stellati nella provincia del Vco. Riapre domenica 4 agosto e si trova nel territorio comunale di Trontano, nel Verbano-Cusio-Ossola.

Prata, che da un paio di anni gestisce la trattoria Stazione nel centro di Trontano, in passato è stato secondo chef del ristorante Atelier di Domodossola nel periodo in cui il locale ha ottenuto la stella Michelin. Vanta esperienze al Piccolo Lago di Marco Sacco, a Verbania, e al ristorante Mudec di Enrico Bartolini, a Milano. Ha lavorato anche con Danilo Bortolin, del Grand Hotel Majestic a Verbania. "Il menu che ho pensato per il rifugio sarà variabile a seconda della disponibilità dei prodotti, che saranno sempre a chilometro zero e tipici della zona, grazie anche alla collaborazione con la locale azienda agricola Negrini" spiega Prata.

La struttura, raggiungibile in un'ora e mezza di cammino da Trontano, dispone di ventidue posti letto. Per quest'anno, il rifugio aprirà nei fine settimana, da venerdì a domenica, e tutti i giorni nelle due settimane centrali di agosto. Per il presidente del parco nazionale Val Grande, Luigi Spadone, è "un segnale positivo che un giovane imprenditore del territorio abbia colto l'occasione per questa nuova avventura, a dimostrazione del fatto che un'economia green e circolare può creare nuove opportunità".



