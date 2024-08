Auto contro bici nel Torinese, ciclista morto sul colpo

Un ciclista ha perso la vita questa mattina, intorno alle 5, travolto da un'auto sulla provinciale 31 a Verolengo, nel Torinese. L'uomo, del quale al momento non sono state rese note le generalità, stava pedalando in direzione Chivasso quando è stato investito da un'auto che viaggiava nello stesso senso di marcia.

Sbalzato oltre le barriere laterali, il ciclista è morto sul colpo. Il conducente della vettura è stato denunciato per omicidio stradale e sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso.



