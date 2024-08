A settembre a Torino si correrà la StraWoman Humanitas

Domenica 29 settembre arriva per la prima volta a Torino di StraWoman, la corsa, arrivata alla sua 14esima edizione, non competitiva dedicata alle donne, ma aperta a chiunque voglia fare del movimento, all'insegna della salute, del benessere psico-fisico e della prevenzione.

Partenza alle 10.30 da via Nizza 280, davanti al Centro Commerciale Lingotto, in un percorso lungo 7 chilometri, attraverserà anche il Parco del Valentino. Partner Scientifico di StraWoman è Humanitas che, in collaborazione con Gl events Italia - Lingotto Fiere, sarà presente con il Villaggio della Prevenzione con gli specialisti degli ospedali Humanitas Cellini e Gradenigo, delle Cliniche Fornaca di Sessant e Sedes Sapientiae e dei centri medici Humanitas Medical Care di Torino, che daranno consigli di salute e risponderanno a dubbi e curiosità sul mondo del running, ma non solo.

StraWoman sostiene Fondazione Humanitas per la Ricerca, charity partner dell'evento. Tra gli ospiti d'onore ci saranno anche le donne testimonial di Sorrisi in Rosa, il progetto di Humanitas nato per sensibilizzare sul tema della prevenzione senologica, a partire dall'esperienza di donne protagoniste di storie di malattia e rinascita. StraWoman Humanitas ha infatti anche l'obiettivo di alzare l'attenzione sulle patologie femminili e ricordare l'importanza della Ricerca.

Alla corsa ci si può iscriversi attraverso il sito online.





