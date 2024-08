A Biella nuovo comandante della polizia penitenziaria

Alla casa circondariale di Biella si è insediato il nuovo comandante della polizia penitenziaria.

Si tratta di Massimo Carollo, che era in forza alla casa circondariale di Caltagirone.

"Il sindacato Uilpa - si legge in una nota - auspica che con il suo avvento possa risollevare il morale del personale di polizia penitenziaria dell'istituto penitenziario Biellese, ormai allo stremo e privo di ogni stimolo necessario per affrontare quotidianamente con serenità il delicato compito istituzionale.

In particolare nell'ultimo anno che tra vicende giudiziarie e l'assenza di un coerente punto di riferimento, ha accentuato lo scollamento del personale. Infine, pur apprezzando lo sforzo dell'amministrazione si evidenzia che Biella rimane comunque senza un comandante titolare, come la maggior parte degli istituti piemontesi".



