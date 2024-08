Scontro tra moto e scooter nel Torinese, è morta una donna

Una donna è morta questa mattina a seguito di un incidente avvenuto sulla provinciale 90 a Torrazza Piemonte, nel Torinese. Era in sella a uno scooter elettrico che, per cause in fase di accertamento, è andato a scontrarsi con una motocicletta che procedeva in senso opposto.

La donna è morta sul colpo a causa del violento impatto.

L'altro motociclista è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino in condizioni gravi. In corso gli accertamenti sulla dinamica del sinistro da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso.



