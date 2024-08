Pomodoro, atteso calo della produzione nell'Alessandrino

È partita in questi giorni la raccolta del pomodoro in provincia di Alessandria e, secondo quanto fa sapere Coldiretti, è atteso un calo della produzione, anche per la stagione compromessa a causa del maltempo dei mesi scorsi.

Nelle scorse settimane infatti centinaia di ettari di pregiato prodotto di alta qualità - destinato all'industria, richiesto dai più prestigiosi marchi di settore del Made in Italy - sono state colpite dalla grandine e dalla pioggia intensa. A rischio è la filiera dell'oro rosso: pomodori che difficilmente potranno essere raccolti, ma dovranno essere comunque coltivati, continuando a effettuare i trattamenti ordinari e straordinari per evitare l'abbandono di coltura, quindi la mancata possibilità di riscatto assicurativo. Migliaia di piantine che, quasi certamente, non riusciranno a fare una seconda puntata.

Se sui primi trapianti si teme una contrazione più marcata, soprattutto laddove si sono verificati episodi localizzati di grandine, la speranza è di poter recuperare sulle varietà più tardive, per arrivare a una riduzione finale tra il 15 e il 20% rispetto alla media. Complessivamente sono più di 3mila gli ettari coltivati in provincia, per una produzione che supera 1.300.000 quintali. Numeri in crescita - come spiegano sempre da Coldiretti - per un prodotto di grande eccellenza che deve però fare i conti con le conseguenze della tendenza alla tropicalizzazione.



