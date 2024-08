Pitone di 3,5 metri recuperato in un campo di mais nel Torinese

Un pitone reticolato albino, lungo circa 3,5 metri e del peso di 16 chilogrammi, è stato recuperato dai tecnici faunistici e da un tecnico del Centro animali non convenzionali in un campo di mais, a Vinovo, nel Torinese.

Mentre i carabinieri forestali del nucleo Cities stanno cercando di risalire al proprietario, il rettile è stato affidato alle cure del Canc della vicina Grugliasco.

Il salvataggio del pitone rientra tra gli interventi previsti dalla convenzione attivata dalla città metropolitana di Torino, che vede l'impegno diretto della struttura didattica speciale veterinaria dell'Università del capoluogo piemontese, per il recupero in campo della fauna selvatica, oltre che del personale della funzione specializzata tutela fauna e flora della Città metropolitana.



