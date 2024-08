Palazzo Madama Torino, finito primo restauro della facciata

E' terminato il restauro del primo lotto della facciata juvarriana di Palazzo Madama in piazza Castello a Torino, intervento finanziato con 2,4 milioni dalla Fondazione Torino Musei e dalla Fondazione Crt. I lavori, iniziati a febbraio del 2022, sono stati eseguiti dalla società Cooperativa Archeologia di Firenze.

Approvati dal Ministero della Cultura e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, restauro e consolidamento strutturale hanno coniugato arte, ingegneria e ricerca scientifica finalizzate alla conservazione e alla riscoperta dell'identità architettonica e artistica della facciata. Sono stati utilizzati materiali di ultima generazione come le fibre di carbonio e acciai speciali.

Il cantiere del primo lotto, sotto la direzione dell'architetto Gianfranco Gritella e con la consulenza dell'ingegnere Franco Galvagno per le opere strutturali, ha coinvolto oltre 200 maestranze e ha appassionato i cittadini: 2.500 persone hanno usufruito degli ascensori di cantiere per seguire le visite guidate gratuite, accompagnati dai restauratori fino alla sommità del ponteggio a quota 28 metri dal suolo. È stato il primo cantiere "verticale" in Italia pensato e attrezzato per consentire la visita alle diverse quote a visitatori con ogni esigenza di accessibilità.

Nel luglio 2022, con una spettacolare operazione di spostamento a terra, le quattro monumentali statue in marmo di Brossasco di Giovanni Baratta (alte più di 4 metri e pesanti oltre 3 tonnellate ciascuna) che rappresentano le allegorie del Buon Governo Sabaudo e che completano la balaustra del corpo centrale di Palazzo Madama, sono state ingabbiate e calate con un eccezionale sistema di gru in piazza Castello, dove sono state restaurate dal laboratorio della restauratrice Cristina Arlotto. Il complesso intervento di restauro è terminato a marzo 2023.

Il lavoro di recupero riprenderà nell'autunno, per proseguire con il complessivo progetto di riqualificazione e valorizzazione, il più importante della storia del Palazzo.

Tutta l'operazione vedrà un investimento complessivo di oltre 14 milioni di euro.



