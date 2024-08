Italdesign e Sabelt insieme per il sedile delle auto del futuro

Sabelt, azienda che disegna e costruisce sedili e cinture di sicurezza per l'automotive, e Italdesign, hanno firmato un accordo per lo sviluppo di un innovativo sedile. "Si tratta - spiega una nota - di un sistema pensato per le auto del futuro, caratterizzato da leggerezza e innovazione, con un importante focus sulla sostenibilità dei materiali e dei processi produttivi. Un progetto interamente sviluppato sul territorio e che vuole essere un esempio della qualità dei prodotti Made in Italy a livello internazionale". La collaborazione si estenderà fino ad aprile 2027, coinvolgendo team di entrambe le realtà, per favorire lo scambio di competenze e informazioni.

La sigla dell'accordo arriva a pochi giorni dalla firma dell'atto costitutivo dell'Associazione Vehicle Valley, creata con lo scopo di fare sinergia produttiva e commerciale tra le tante e importanti realtà automotive del Piemonte. "Partnership come questa sono il naturale incontro di eccellenze con competenze diverse accomunate dallo stesso territorio e ambito di provenienza. En0trambi i nostri Dna sono stati forgiati nell'automotive e siamo custodi di competenze e conoscenze difficilmente replicabili nel resto del mondo. Siamo orgogliosi di fare sistema con altre realtà di prestigio come Italdesign ed essere insieme ambasciatori del Made in Italy nel mondo" commenta Giorgio Marsiaj presidente di Sabelt. "Questo accordo sancisce non solo la partnership tra Italdesign e Sabelt, ma dimostra come l'idea di unire le forze delle aziende piemontesi operanti nel settore automotive in un'unica associazione permetta a tutti di raggiungere obiettivi difficilmente raggiungibili individualmente, valorizzando il territorio, portando innovazione, attraendo nuovi progetti imprenditoriali e accrescendo la nostra competitività" sottolinea Antonio Casu, ceo di Italdesign.



