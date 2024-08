Concerto di Ferragosto alla 44/a edizione, in diretta su Rai 3

Il tradizionale Concerto sinfonico di Ferragosto si svolgerà quest'anno a Frabosa Sottana, in località Balma Alpet di Prato Nevoso (Cuneo) e come di consueto verrà trasmesso in diretta nazionale tv su Rai 3 dalle 12.50 del 15 agosto con uno speciale Tgr a cura di Francesco Marino, con la conduzione di Lorenza Castagneri e Gabriele Russo per la regia di Maria Baratta dal centro produzioni Rai di Torino.

A sette anni dall'ultima edizione frabosana, tornerà dunque a esibirsi sul posto l'Orchestra Bartolomeo Bruni della Città di Cuneo diretta dal maestro Andrea Oddone, con opere del compositore statunitense John Williams, colonne sonore del cinema internazionale, da Indiana Jones a Superman, da Harry Potter a Star Wars.

"Ancora una volta l'appuntamento in quota con l'Orchestra Bruni sarà una bella occasione per promuovere le montagne cuneesi oltre i confini regionali" ha commentato l'assessore regionale alla Montagna, Marco Gallo, con il presidente della Fondazione Crc, Mauro Gola, e Mauro Bernardi, presidente dell'Atl del Cuneese. "Il Concerto di Ferragosto - ha ricordato il presidente della Camera di commercio di Cuneo, Luca Crosetto - è un evento partito in sordina nel lontano 1981 che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante tanto da diventare un appuntamento fisso della programmazione della Rai". "Il luogo scelto quest'anno a Frabosa Sottana - evidenzia Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo - è una promessa di grande spettacolarità, ma anche di facile accessibilità dalla pianura e dalla vicina Liguria" La diretta televisiva sarà anticipata sulla rete nazionale Rai da cartoline promozionali realizzate dalla Tgr Piemonte, con servizi dedicati al formaggio Raschera, alle grotte carsiche e alle offerte turistiche del territorio Monregalese.

L'evento, a ingresso gratuito, è sostenuto in termini economici e promozionali da una cabina di regia composta da Regione Piemonte, Fondazione Crc, Camera di commercio di Cuneo, Atl del Cuneese e Provincia di Cuneo.



