Cade in un rio e muore durante una passeggiata in valle Antrona

Un uomo di 56 anni è morto mentre percorreva un sentiero nella zona di Seppiana, frazione del comune di Borgomezzavalle in valle Antrona, una valle laterale dell'Ossola (nel Verbano-Cusio-Ossola). La vittima è Alessandro Boneschi, di Verbania. Era disperso da ieri.

Il suo corpo è stato rinvenuto questa mattina dalla squadra forre del soccorso alpino nel rio che corre sotto al sentiero che l'uomo, ieri, aveva detto di voler percorrere. La sua auto era stata trovata all'inizio del sentiero. Le ricerche notturne lungo il percorso non avevano dato esito. Alle operazioni hanno preso parte anche il soccorso alpino della guardia di finanza e i vigili del fuoco.

E' la seconda vittima in poche ore sulle montagne del Verbano-Cusio-Ossola: la prima, il volontario del soccorso alpino Renzo Zuccala di 68 anni, è precipitata in un dirupo nella zona di Cosasca, nel territorio comunale di Trontano, a pochi chilometri da Domodossola.

Un terzo escursionista risulta invece disperso: si tratta di un cittadino tedesco di 58 anni che ieri non ha fatto rientro da un'escursione sul monte Giove, cima a circa 1.300 metri di quota nell'area di Cannobio. L'uomo era partito dalla zona di San Bartolomeo. L'allarme è scattato in serata, lanciato della moglie. Finora senza esito le ricerche, condotte anche con l'ausilio degli elicotteri dei vigili del fuoco e del soccorso svizzero Rega.



