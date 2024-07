Torna dall'1 all'8 agosto Cinemambiente in Valchiusella

Torna, dopo la sospensione dello scorso anno, Cinemambiente in Valchiusella. La sesta edizione sarà dedicata alla memoria di Gaetano Capizzi, scomparso prematuramente nell'ottobre 2023, che aveva concepito la manifestazione itinerante come un originale prolungamento estivo del Festival CinemAmbiente, da lui fondato e diretto per 26 anni. Sotto la nuova guida di Lia Furxhi, Cinemambiente in Valchiusella 2024 si svolgerà dall'1 all'8 agosto, coinvolgendo in successione tutti gli otto Comuni della Valle (Traversella, Valchiusa, Vidracco, Vistrorio, Val di Chy, Brosso, Rueglio, Issiglio) e mantenendosi in una linea di continuità con le precedenti edizioni.

"Anche quest'anno la manifestazione seguirà l'impostazione e gli obiettivi con cui Gaetano Capizzi l'aveva concepita: costituire un'occasione di riflessione sui temi ambientali, dove la distinzione tra emergenze locali e globali si va sempre più assottigliando e che ormai riguardano tutti, a ogni latitudine, e allo stesso tempo favorire la conoscenza specifica di un territorio ancora eccezionalmente incontaminato" dice Furxhi..

Come in passato, quindi, le proiezioni all'aperto serali di film a tema ambientale si abbineranno a iniziative organizzate in collaborazione con realtà locali o attive sul territorio e destinate a coinvolgere pubblici di età e di interessi diversi.

Ai titoli proposti in quest'edizione, scelti all'interno della più recente produzione green internazionale e dedicati ad argomenti diversi (la rivalorizzazione della montagna, l'agricoltura rigenerativa, la crisi climatica, la bellezza della natura), si affianca quest'anno una selezione, curata ad hoc per la rassegna dall'Archivio nazionale del Cinema d'Impresa di Ivrea, di filmati amatoriali e documentari d'epoca,



