Terna, al via l'iter per elettrodotto in cavo interrato a Torino

Il ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica ha avviato l'iter autorizzativo per un nuovo collegamento in cavo interrato nella Città Metropolitana di Torino. Lo realizzerà Terna che ha pubblicato l'avviso con le particelle delle aree potenzialmente interessate dall'intervento che ricadono nei comuni di Bricherasio e Luserna San Giovanni.

Il progetto, incluso nel Pnrr, è in parte finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEu. L'opera prevede un investimento complessivo di oltre 15 milioni di euro per la realizzazione di un collegamento in cavo interrato a 132 kV della lunghezza di 7,3 km, tra l'impianto di consegna Bricherasio e la cabina primaria Luserna, entrambi di proprietà del distributore locale. La nuova infrastruttura consentirà di demolire l'esistente elettrodotto aereo Ic Bricherasio - Cp Luserna lungo 7,7 km. Saranno rimossi 26 tralicci che attualmente insistono nei comuni di Bricherasio, Luserna San Giovanni, Campiglione Fenile e Bibiana. Lo smantellamento dei sostegni consentirà di liberare 23 ettari di territorio.

L'elettrodotto, già incluso nel Piano di Resilienza di Terna per la mitigazione degli effetti causati dal cambiamento climatico, consentirà di ridurre il rischio di disalimentazione della rete locale e i danni causati da forte vento. Nel caso specifico, gli eventi meteorologici estremi degli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di interrare l'elettrodotto aereo per garantire una maggiore sicurezza operativa del servizio di trasmissione elettrica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA