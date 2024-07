Piemontesi in vacanza, budget tra mille e duemila euro

I Piemontesi per le vacanze estive di quest'anno mettono in campo un budget tra i 1.800 e i 2.000 euro per le famiglie bireddito, e di tra gli 800 e i 1.000 euro per i nuclei monoreddito. Al primo posto il mare e i soggiorni a casa di amici e parenti. E' la stima diffusa oggi dalla presidente piemontese dell'Unione Nazionale Consumatori, Patrizia Polliotto.

Il 28% della spesa, indica Polliotto, sarà rivolta all'alloggiamento, seguita dal 27% per il vitto. Circa il 18% del budget riguarderà logistica e spostamenti, più dell'11% lo shopping, mentre il restante 15% verrà impiegato per l'intrattenimento.

L'alloggiamento vede al primo posto i soggiorni in case private di amici e parenti con il 28,5% e le prenotazioni in hotel con il 27%. Solo il 13% trascorrerà le ferie in abitazioni di proprietà. In cima alle preferenze il mare con il 68%, seguito dalla montagna nella forma di turismo di prossimità in agriturismi e resort vicini a casa con 16%, località lacustri e termali con 13%, e fanalino di coda con il 3% figurano i viaggi d'arte e cultura.



