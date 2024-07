Peste suina: pro Natura, fallimentari le politiche per contenere

Le politiche per contenere il virus della Peste suina africana dei cinghiali sono state fallimentari. Ad affermalo è Roberto Piana vicepresidente di Pro Natura Animali, in una nota firmata anche da Enpa, Lav, Oipa, Pro Natura Torino e Sos Gaia, dopo la scoperta del primo caso in Piemonte di Psa in un allevamento suinicolo a Trecate, nel Novarese. "Seicento maiali, compresi quelli sani, saranno uccisi e forse presto gli animali da uccidere a Trecate saranno oltre cinquemila", afferma Piana, che definisce la notizia "clamorosa".

Secondo gli animalisti gli interventi definiti di 'depopolamento' dei cinghiali selvatici non hanno consentito di eradicare il virus."Milioni di euro sono stati spesi inutilmente - continua Piana -. Ora la Regione Piemonte annuncia anche la richiesta dell'utilizzo di 177 militari appositamente addestrati e armati e forse verrà utilizzato un super-drone. I dati ufficiali indicano 661 cinghiali infetti trovati in Piemonte quasi tutti in provincia di Alessandria oltre a circa una decina in provincia di Asti. Ma il virus nonostante tanti massacri e tante spese non si è fermato" "L'operazione sterminio la riteniamo velleitaria e controproducente. I cinghiali abbattuti saranno sostituiti da altri provenienti dai territori circostanti e sarà favorito l'erratismo della specie - afferma Piana - Arriveranno venti milioni dal Governo per aiutare gli allevatori a mettere in biosicurezza gli allevamenti, ma la Psa è molto più efficiente e veloce della politica", conclude la nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA