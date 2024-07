Maria Cristina Zoppo presidente di Ream Sgr (Fondazione Crt)

L'assemblea degli azionisti di Ream Sgr ha eletto presidente Maria Cristina Zoppo, dottore commercialista e revisore dei conti e componente del consiglio di amministrazione di Intesa San Paolo, e vice presidente Marco Casale, chief financial officer della Fondazione Crt. "Sono molto soddisfatta che oggi l'assemblea di Ream Sgr abbia nominato Maria Cristina Zoppo alla presidenza della società di gestione" commenta la presidente di Fondazione Crt, Anna Maria Poggi. "Si tratta - aggiunge Poggi - di una designazione che è stata condivisa da tutti gli azionisti di Ream e che per la prima volta ha puntato su una figura non interna agli organi di Crt, selezionata sulla base della riconosciuta professionalità.

Tengo peraltro a precisare che contrariamente a quanto riportato all'interno di alcune scorrette ricostruzioni sui media, la nomina di Zoppo non contravviene ad alcun principio indicato dal Mef".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA