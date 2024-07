L'ambasciatore Usa Jack Markell visita lo Space Park di Argotec

L'ambasciatore Usa Jack Markell e il console generale americano a Milano Douglas Benning hanno visitato lo Space Park di Argotec, azienda leader nell'innovazione tecnologica spaziale. L'amministratore delegato David Avino ha accompagnato la delegazione negli spazi produttivi e nelle aree in fase di ultimazione, in vista dell'inaugurazione ufficiale della nuova sede prevista per ottobre.

"La visita rafforza il ruolo vitale dei partenariati internazionali nell'avanzamento dell'esplorazione dello spazio e nella promozione del progresso tecnologico. Siamo orgogliosi di collaborare con aziende pionieristiche come Argotec, che stanno plasmando il futuro dei viaggi spaziali" ha sottolineato l'ambasciatore. "Sono grato all'ambasciatore Markell ed estremamente orgoglioso di questa visita. Gli Stati Uniti sono da sempre un cruciale riferimento per il nostro sviluppo. Dopo l'Italia, sono il principale Paese in cui investiamo. Nasce in Florida, infatti, lo stabilimento produttivo di Argotec Inc. La visita dell'ambasciatore consolida questo legame e rappresenta uno stimolo a rinforzare quel ponte tra Italia e Stati Uniti che sta permettendo una forte crescita di Argotec in entrambi i Paesi, dal punto di vista tecnologico, ingegneristico, finanziario e occupazionale" ha commentato Davino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA