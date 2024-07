Il Museo del Cinema al Sestriere Film Festival

Nell'ambito del Sestriere Film Festival (3-11 agosto 2024), il Museo Nazionale del Cinema di Torino, in collaborazione con Vulcanus Film, presenta un programma di film dedicato alle Alpi. L'appuntamento è per domenica 4 agosto 2024 alle 21 al cinema Frateive e il programma prevede 8 film per un totale di circa un'ora di proiezioni accompagnate da musica originale eseguita dal vivo da Benedetta Cassano, Michele Catania e Giuliano Romagnesi.

I film proposti permetto di fare un viaggio grazie alle immagini realizzate al confine tra Italia, Svizzera e Francia: le Alpi sono mostrate grazie ad alcuni rari film "dal vero" realizzati negli anni Dieci e Venti da case di produzione come la Società Anonima Ambrosio, la Pasquali & C, la Tiziano Film, la Milano Films e la Natura Film. È sicuramente un'occasione unica per vedere come un certo contesto naturale e urbano veniva mostrato in Italia così come all'estero. I "dal vero" del programma, in buona parte provenienti dalla Cineteca del Museo Nazionale del Cinema di Torino, sono oggi accessibili grazie al lavoro di conservazione e restauro promosso annualmente dall'istituzione museale. Tra questi si segnalano i recenti restauri di due copie recentemente ritrovate: "Le prealpi italiane" (Natura Film, Milano) e "L'industria del legno nel Cadore" di Giovanni Vitrotti prodotto dalla Società Anonima Ambrosio nel 1909.

Nel programma è compresa la copia unica di Il più vasto altipiano della Milano Films proveniente dal Fondo Guerra Zacarias - Cineteca Nacional Mexico reso accessibile grazie alla Vulcanus Film. Il programma termina con le immagini realizzate durante l'ascensione al Cervino e al Dente del Gigante da parte dell'alpinista biellese Mario Piacenza.



