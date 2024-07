Emanuele Filiberto sarà 'cittadino onorario' di Valdieri

Emanuele Filiberto di Savoia sarà cittadino onorario di Valdieri, il comune cuneese della valle Gesso dove i suoi avi, fin dall'Ottocento, erano soliti trascorrere le vacanze.

La decisione è stata assunta dall'amministrazione guidata dal sindaco Guido Giordana, il quale annuncia che l'attuale capo di casa Savoia sarà in visita a Valdieri il 22 e 23 settembre. In questa occasione gli verrà conferita la cittadinanza onoraria, quale "riconoscimento speciale per il suo impegno e il suo legame storico e la dedizione al territorio".

"Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo evento significativo - conclude il Comune - che rappresenta un riconoscimento per il costante supporto e l'interesse che il principe ha mostrato nei confronti di Valdieri e della sua tradizione".

Fu Vittorio Emanuele II a istituire nel 1857 la Riserva reale di caccia di Valdieri e Entracque. Anche il nipote, Vittorio Emanuele III, amava trascorrere lunghe villeggiature nella frazione di Sant'Anna, molto cara alla consorte, la regina Elena.



