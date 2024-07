Cirio, 'Macugnaga è in grado di accogliere i turisti'

"A un mese dall'evento, il sindaco ha dovuto spiegarmi dove l'acqua era uscita, perché in alcuni posti non si vede più: questo è un merito. In un mese, Macugnaga è tornata una realtà turistica in grado di accogliere in sicurezza i visitatori". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in visita a Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola) un mese dopo l'alluvione e l'esondazione dei torrenti nel centro del paese.

"C'è solo qualche ferita, ma per un turista è tutto a posto, i servizi che si trovano sono gli stessi di un anno fa. Il che non significa che sia tutto a posto dal punto di vista amministrativo" ha aggiunto Cirio, rispondendo alle richieste avanzate dal sindaco Alessandro Bonacci in merito agli aiuti economici per la ricostruzione. Poi, riferendosi ai progetti di Macugnaga per rinnovare e costruire nuovi impianti a fune, ha concluso: "Da buoni piemontesi, trasformiamo una disgrazia in una opportunità".



