Blitz nel bosco dello spaccio nel Vco, arrestati due pusher

BROVELLO-CARPUGNINO, 31 LUG - Blitz antidroga dei carabinieri, questa mattina, nel bosco dello spaccio nei pressi dell'uscita dell'autostrada nel comune di Brovello Carpugnino, nel Verbano-Cusio-Ossola. L'esito dell'operazione è di due arresti ed il sequestro di 57 grammi di cocaina, 55 grammi di hashish e 9 grammi di eroina, oltre a circa 1700 euro in contanti.

Al blitz, scattato in seguito a diverse segnalazioni di movimenti sospetti in una zona già in passato nota come punto di spaccio, hanno preso parte 30 militari, appartenenti al comando provinciale di Verbania, al 1° reggimento carabinieri Piemonte e due unità cinofile antidroga dei carabinieri di Volpiano. I militari hanno individuato un bivacco di fortuna in cui sono stati sorpresi tre individui ancora intenti a dormire: due, privi di documenti e di origini nordafricane, sono stati bloccati e portati in carcere a Verbania; il terzo è riuscito a dileguarsi.



