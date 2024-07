Amichevoli: Torino-Lione 0-0

Il Toro pareggia 0-0 la prima amichevole in Francia, il test contro il Lione si chiude senza reti. La squadra di Vanoli manda qualche segnale incoraggiante e si intravedono i miglioramenti, anche se restano grandi difficoltà in zona gol.

Nel finale c'è spazio anche per l'esordio dell'ultimo arrivato Adams: l'attaccante scozzese entra in campo per gli ultimi cinque minuti più recupero. Ora il Toro affronterà i dilettanti del Bourgoin-Jallieu (domani alle 11) e quindi il Metz (sabato 3 agosto, alle 17), prima del rientro in Italia e dei trentaduesimi di coppa Italia contro il Cosenza in programma l'11 agosto al Grande Torino.



