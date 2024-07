A Expocasa anche l'arredo di alberghi e strutture ricettive

Expocasa, il Salone dell'arredamento e del design più longevo del nord Ovest d'Italia, si allea con Federalberghi Torino: nella 61esima edizione, organizzata da Gl events Italia all'Oval Lingotto di Torino dal 28 settembre al 6 ottobre, sarà incluso l'arredo per il mondo alberghiero e turistico-ricettivo. Expocasa offrirà supporto tecnico per informazioni e consulenza per la casa, ma proporrà anche un percorso contract che conta già 40 espositori.

Federalberghi organizzerà un incontro su come valorizzare l'ospitalità dal titolo 'Incentivi per le strutture ricettive'.

"L'industria dell'ospitalità è in continua crescita e con essa aumenta la domanda di soluzioni di arredo. Offrire uno spazio dedicato a questo segmento permette a Expocasa di rispondere a una domanda crescente, arricchendo l'evento e creando nuove opportunità di business" spiega Gàbor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia ."Siamo orgogliosi di collaborare con Expocasa per portare al suo interno il comparto turistico-ricettivo. Un settore che sta affrontando un processo di rinnovamento volto a soddisfare le esigenze del turista moderno per accoglierlo al meglio" commenta Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino.

Gl events Italia e Federalberghi Torino hanno anche firmato il "Manifesto per Torino: destinazione di turismo congressuale e fieristico", insieme a Aeroporto di Torino, Centro Congressi Internazionale, Confartigianato, Confindustria Piemonte, Exclusive Brands Torino, Nexto, Ordine Architetti di Torino, Torino Taxi, Torino Stratosferica, Unione Industriali di Torino.





