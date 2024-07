Pellielo a un piattello dalla finale, 'riprovo a LA, poi smetto'

"Un piattello è una percentuale inferiore all'1% di errore, e vuol dire aver fatto quasi la perfezione, non saprei nemmeno cosa fare per migliorarmi. Ma sono contento per come ho gestito questa gara a 54 anni: sono arrivato a un piattello dalla finale olimpica, con tanta sofferenza dentro, quindi sono fiero di me". Così Giovanni Pellielo dopo l'eliminazione nella gara di Trap dell'Olimpiade, che per lui era l'ottava.

"L'appuntamento con la medaglia è solo rimandato - dice ancora Pellielo -, ci riproverò a Los Angeles (sede dei Giochi del 2028 ndr), l'importante era sfatare questa cosa che lo sport va fatto solo se si è giovani. Ho dimostrato che si può fare anche a 54 anni, e adesso punto alla nona Olimpiade. Poi mi fermerò perché anche Beethoven dopo la nona avrebbe voluto fare la decima ma sono morti tutti". "Da ogni gara, soprattutto queste, imparo delle cose nuove ed è incredibile come il nostro divenire nel mondo sportivo ci regali la consapevolezza che ogni cosa va comunque aggiustata sempre, non si è mai perfetti. Quindi anche oggi ho imparato tante cose, però me le tengo per me", conclude Pellielo.



