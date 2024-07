Juve: Di Gregorio, 'ci sono pressioni, ma è bello'

"Sapere di venire qua deve darti la consapevolezza che le pressioni ci saranno, ma è la parte bella di questo sport: sono qui per dare il massimo, è una grandissima occasione per me": così Michele Di Gregorio, nuovo portiere della Juventus, si presenta in conferenza stampa.

"Forse ricordo un po' Peruzzi, ho l'ambizione di lasciare il segno qui e la Nazionale è un obiettivo - continua l'ex estremo difensore del Monza dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium - e qui alla Juve è tutto davvero stupendo, dalle strutture al resto". E sul suo approdo sotto la Mole: "Ho parlato con il direttore Giuntoli, non ho più pensato a nessun'altra soluzione, nessun'altra squadra: ho dato la mia parola, l'ho mantenuta" rivela Di Gregorio.



