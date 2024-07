Finanza Torino sequestra 675 chilogrammi di melassa da narghilè

Il gruppo pronto impiego della guardia di finanza di Torino ha sequestrato 675 chilogrammi di melassa per narghilè di contrabbando, per 48.000 euro di imposte evase. Tre persone sono state arrestate e una è stata denunciata a piede libero per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Altre sette sono state segnalate all'Agenzia delle dogane per violazioni amministrative.

L'operazione s'inserisce tra i controlli effettuati dai baschi verdi per contrastare il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e in particolare proprio della melassa, il cui aumento di consumo è testimoniato dal crescere degli appositi bar che propongono il narghilè.

La guardia di finanza evidenzia come "i prodotti di contrabbando sequestrati, privi del contrassegno dei Monopoli di Stato, previsto per tutti i prodotti sottoposti ad accisa (come per le sigarette), nonché delle indicazioni relative alla nocività per la salute, risultino molto insidiosi, in quanto il consumo mediante narghilè viene comunemente percepito come non pericoloso rispetto ad altri prodotti da fumo, al punto da attrarre anche i non fumatori".



