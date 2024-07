Cirio, 'il tavolo sul caporalato diventa permanente'

"Il tavolo diventa permanente. Le singole prefetture del Piemonte, coordinate da quella di Torino, convocheranno a breve incontri a livello provinciale con i soggetti interessati, per predisporre l'adattabilità del il cosiddetto 'modello Cuneo' ai territori. Sull'altro fronte urgente, quello della possibile sospensione dei lavori agricoli e di cantiere nelle ore più calde della giornata, ho dato mandato agli uffici di predisporre con urgenza un'ordinanza valida quantomeno fino al 31 agosto". Così il presidente Alberto Cirio riassume le conclusioni del primo incontro fra Regione, Prefetture, associazioni datoriali, sindacati confederali e di categoria per l'attivazione di un Tavolo regionale contro lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Hanno partecipato per la Giunta la vicepresidente e assessore al Lavoro Elena Chiorino, l'assessore all'Agricoltura Paolo Bongioanni e l'assessore alla Sicurezza e Immigrazione Enrico Bussalino.

"Lavoriamo a un'ordinanza che, tenendo conto delle diverse realtà lavorative locali, consenta di agevolare i lavoratori nelle ore più critiche della loro giornata. E per quanto riguarda il tema del caporalato definiremo un protocollo che possa venire mutuato e adattato sui vari territori, avendo ben chiaro che il lavoro dà dignità, ma deve essere lavoro di qualità che garantisca salute e sicurezza delle persone" spiega Chiorino.."Abbiamo definito un percorso per applicare il protocollo Saluzzo, un modello virtuoso che ha funzionato, prima all'area dell'Albese e quindi al resto del Piemonte. È un'operazione che verrà coordinata dalle Prefetture, ma la Regione sarà assolutamente presente. Così come siamo al lavoro per un'ordinanza che vada a calmierare il problema delle ore più calde nei lavori agricoli e nei cantieri edili" sottolinea l'assessore Bongioanni. "È stato un incontro proficuo. La passata Giunta regionale aveva già stanziato risorse per i Tavoli sull'immigrazione, per i quali ringrazio gli uffici competenti. Anche sul problema del blocco orario nella fascia più calda vogliamo arrivare a una soluzione che tuteli i lavoratori senza penalizzare le aziende" ha aggiunto Bussalino.





