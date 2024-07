Casale, morto Mauro Patrucco ex delegato sindacale Eternit

E' morto a 71 anni Mauro Patrucco, ex delegato sindacale Eternit a Casale Monferrato (Alessandria). E' stato - come fatto sapere in una breve nota da Bruno Pesce, storico portavoce dell'Afeva (Associazione familiari vittime amianto) - testimone al primo processo di Torino per le morti d'amianto. Raccontò il suo licenziamento riferendolo come per rappresaglia, quando fermò il reparto a causa di un'enorme dispersione di polvere.

"La produzione non si deve fermare... mi urlò in faccia il capo con vari improperi... Il giorno dopo la mia Cartolina non c'era più...", un passaggio della testimonianza di allora.

Patrucco era malato da tempo, ma non affetto da mesotelioma.





