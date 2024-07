Carcere: Osapp, a Torino è crollato un cancello di ingresso

La scorsa notte il cancello di ingresso alla terza caserma e al nucleo provinciale traduzioni e piantonamenti del carcere Lorusso e Cutugno di Torino è crollato schiantandosi al suolo. "Per pochi attimi - dice Gerardo Romano, vicesegretario generale dall'Osapp, sindacato di polizia penitenziaria che ha raccontato quanto accaduto - si è evitato il morto tenuto conto che il turno smontante degli agenti era transitato di lì pochi attimi prima".

"Il carcere - aggiunge Romano - è un vero e proprio colabrodo: sterpaglie in ogni dove, anche nei parcheggi dove potrebbe scoppiare un incendio, griglie rotte ed altro, speriamo non si verifichi qualche incendio. Chiediamo con urgenza che gli organi competenti, compreso il Visag, verifichino la sicurezza e la tenuta della struttura a tutela dell'incolumità fisica di tutti prima che qualcuno perda la vita. La polizia penitenziaria lavora in queste condizioni vergognose, in un luogo che è al collasso. Da tempo sosteniamo che vada abbattuto e ricostruito perché sta cadendo a pezzi".



