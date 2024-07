Scontro auto contro camion, un morto nel Cuneese

Un uomo è morto nello schianto tra un'auto e un camion a Magliano Alpi (Cuneo), lungo la Statale 28. I due mezzi si sono scontrati in regione Carmine, all'altezza del bivio con la SP 43. Ad avere la peggio gli occupanti dell'autovettura: l'altra persona a bordo è ricoverata all'ospedale di Mondovì, ma non è in pericolo. Illeso il camionista.

Sul posto sono intervenuti insieme ai sanitari del 118 anche i vigili del fuoco con squadre da Mondovì e Morozzo e l'autogru.

I carabinieri sono impegnati nei rilievi.

Si tratta della quarta vittima dall'inizio del mese di luglio sulle strade della provincia Granda. Sono 21 le persone decedute finora nel 2024.



