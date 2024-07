Roach Road Fest di Podda e Budicin in piazza Bottesini

La fotografa Monica Podda e il copywriter Stefano Budicin sono i protagonisti del quarto appuntamento della decima edizione di 'Opera Viva Barriera di Milano, il Manifesto', quest'anno dedicato al camouflage. Il titolo è Roach Road Fest, da oggi 29 luglio fino al 4 settembre in piazza Bottesini a Torino.

Quando una band o il nostro cantante preferito comunica i suoi prossimi concerti, inizia la frenesia per comprare il biglietto, accaparrarsi il posto migliore, evitare il rischio sold out. Ma se il cartellone pubblicitario che annuncia le date nascondesse, invece, tutt'altra musica? Si avrebbe lo stesso atteggiamento rispetto a quanto accade nel mondo, alle guerre, alla violazione dei diritti umani o alla crisi climatica? I due artisti hannodeciso di declinare in chiave bellica il tema del camouflage, e avvalendosi dell'artificio letterario dello straniamento, le guerre diventano le pop star della line-up di un festival musicale itinerante, in un futuro non troppo distopico. La data scelta non è casuale: il 25 aprile è la festa della liberazione dai fascismi, dai regimi totalitari e simbolo identitario di resistenza. Il logo è una blatta, insetto che ripugna e disgusta e allo stesso tempo la specie che per antonomasia sopravvive a qualsiasi catastrofe, sia umana sia naturale.



