Distretto cibo Monregalese-Cebano fra i 3 migliori bio d'Europa

Il distretto delcCibo Monregalese-Cebano a indirizzo biologico è uno dei tre migliori distretti bio d'Europa agli Eu Organic Awards 2024. Lo rende noto Coldiretti Cuneo, socia del distretto che si è guadagnato un posto tra i finalisti del premio 'Best organic bio district 2024' dell'Unione europea, assieme al portoghese Bio Região de São Pedro do Sul e allo svedese Sörmland Bio-district. La cerimonia di premiazione si terrà nella Giornata europea del biologico che si celebra il 23 settembre.

"Un risultato straordinario che riconosce l'impegno quotidiano di un intero territorio con oltre 100 aziende monregalesi e cebane che si prendono cura della biodiversità e della bellezza dei paesaggi e valorizzano un patrimonio unico di cultura e tradizioni contadine", afferma Renato Suria, presidente del distretto "Questo riconoscimento europeo - commenta Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo - conferma la rilevanza di fare sinergia sul territorio per espandere tecniche produttive a basso impatto ambientale e sancisce il ruolo cruciale di custodi dell'ambiente svolto dai nostri agricoltori e allevatori contro l'affermarsi di modelli di consumo omologanti che minacciano il Made in Italy".

"Un traguardo che offre una vetrina di livello internazionale a questo distretto del Cibo, che comparirà nella campagna di informazione curata dalla Commissione Risorse Naturali interna al Comitato europeo delle Regioni dell'Ue, regalando grande visibilità oltre confine al territorio monregalese-cebano e alle sue tipicità agroalimentari", spiega Franco Parola, responsabile servizio ambiente di Coldiretti Cuneo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA