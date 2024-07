Ciclismo: Tour de l'Avenir, arrivo per la prima volta in Italia

Dopo il Giro d'Italia e il Tour de France, ora anche il Tour de l'Avenir, corsa ciclistica che seleziona i giovani under 23 più promettenti, per la prima volta nella sua storia approda in Italia, dove avrà in Piemonte le due tappe finali. L'ingresso italiano avverrà al Colle del Moncenisio, poi il percorso attraverserà le valli Pellice, Susa e Chisone. Il primo giorno i corridori arriveranno fino a Condove, il giorno successivo partiranno da Bobbio Pellice per arrivare ai 2174 metri di quota del Colle delle Finestre dopo diciotto chilometri di salita, di cui otto su strada non asfaltata. Il percorso sarà comune al Tour de l'Avenir maschile, alla 60/a edizione, e a quello femminile, che è alla sua seconda edizione.

Il percorso complessivo era stato svelato nel maggio scorso a Parigi da Philippe Colliou, direttore della prova, e Bernard Hinault, vincitore tra fine Anni '70 e inizio Anni '80 di cinque Tour de France e di tre Giri d'Italia, che è il padrino del Tour de l'Avenir. Entrambi sono intervenuti alla presentazione delle tappe piemontesi oggi a Torino, con tra gli altri l'assessora al Turismo e Sport della nuova giunta Cirio, Marina Chiarelli, e il vicesindaco della Città metropolitana, Jacopo Suppo.

"Il Piemonte - ha detto Chiarelli - ha saputo cogliere l'opportunità iniziata con Torino 2006 per far sì che i grandi eventi sportivi non restino momenti spot ma diventino un volano per il territorio. Questa nuova opportunità di promozione conferma l'ambizione della nostra Regione di diventare una delle più importanti destinazioni del turismo internazionale collegato alla bicicletta".

"La Città metropolitana di Torino - ha aggiunto Suppo - è stata capofila dell'operazione. Lo sterrato del Colle delle Finestre, già teatro di epiche tappe del Giro d'Italia, sarà preparato al meglio dal nostro dipartimento Viabilità".

Il Tour de l'Avenir è disputato da squadre nazionali: a questa edizione ne saranno presenti 23 maschili e 18 femminili, dall'Europa e dal mondo.



