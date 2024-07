Profondo rosso per le imprese torinesi, crolla la fiducia

E' profondo rosso per le imprese torinesi. I primi sei mesi dell'anno hanno fatto virare tutti gli indici principali in negativo; le previsioni per il secondo semestre indicano prospettive ancora più problematiche. E' la sintesi dell'indagine congiunturale di metà anno dell'Ufficio studi di Api Torino.

"Di fronte a indicazioni di questo genere è necessaria un'assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori del territorio. L'impatto delle crisi internazionali e la scarsa incisività delle politiche industriali nazionali stanno facendo colare a picco il nostro sistema industriale. I dati indicano chiaramente l'importanza di intensificare le relazioni con l'estero per diversificare i mercati" commenta il presidente Fabrizio Cellino.

"Dopo la brusca frenata nella seconda parte del 2023, l'economia torinese non mostra segnali di ripartenza. Le previsioni sulla seconda parte dell'anno esprimono incertezza e preoccupazione da parte degli imprenditori. Per oltre il 40% delle imprese i livelli di produzione, ordini e fatturato continueranno a contrarsi. In particolare, il saldo sulla produzione è atteso in calo al -34,2%, mentre il saldo relativo alla raccolta degli ordini è previsto al -27,6%" spiega Fabio Schena, responsabile dell'Ufficio studi.

Rispetto a marzo 2024, il saldo ottimisti-pessimisti perde 20 punti percentuali e registra -19,3%. Per le imprese della filiera della mobilità (manifatturiere e di servizi) il grado di fiducia scende sotto il -30%. In sofferenza anche le imprese che operano nelle costruzioni (-20%) e nell'Industria (-20,6%). Gli unici settori in cui gli imprenditori appaiono ottimisti sono il food (+11,8%) e l'ambiente (+18,2). Il 35,7% delle imprese ha in programma nuovi investimenti. Per il 17% l'occupazione è prevista in calo, segnando per i prossimi sei mesi un saldo negativo del -8,5%. Il 18,4% delle imprese prevede l'impiego di ammortizzatori sociali. Il 36,2% ha in programma nuove assunzioni, in calo rispetto al 41% del semestre precedente e al 45,7% di 12 mesi fa.



