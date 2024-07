Equitazione, in Piemonte il candidato Fise Duccio Bartalucci

'La Fise del domani' è il titolo del convegno che si è tenuto al centro 'Bjump Asd' di Frossasco, nel Torinese. Un'occasione per incontrare il candidato alla presidenza nazionale della Federazione Italiana Sport Equestri per il quadriennio 2025/29 di Duccio Bartalucci.

C'era un folto pubblico di tesserati e tanti giovani venuti ad ascoltare le iniziative proposte nel suo programma da Bartalucci. "Non mi candido per sedermi su una poltrona, bensì per dare spazio a nuovi giovani dirigenti federali e valorizzare lo sport ed una federazione che sia di tutti", ha affermato Bartalucci, che poi ha presentato l'altra candidata alla presidenza, Clara Campese, la quale ha ribadito l'importanza dell'unione tra i due candidati per una nuova federazione.

"L'unione, la solidarietà e la mia presenza insieme a Duccio Bartalucci e quello che entrambi vogliamo trasmettere, un rinnovo totale per la Federazione, ripartendo dai tesserati, dal territorio, e una Federazione unita per la lealtà, per i valori dello sport e senza interessi di parte è ora di dare spazio alle competenze per il futuro dello sport equestre", ha spiegato Campese.

"L'unione, la solidarietà e la presenza della candidata Clara Campese oggi, è il messaggio che voglio trasmettere per un rinnovo totale della Federazione, ripartendo dai tesserati dal territorio, una federazione unita per la lealta, trasparenza, meritocrazia' e valori sportivi", ha concluso Bartalucci.

L'incontro è stato chiuso dal candidato alla presidenza del comitato regionale del Piemonte, Francesco Nardi, il quale oltre a illustrare il suo programma ha ringraziato i candidati alla presidenza nazionale invitando i presenti a votare per loro "se volete il vero cambiamento della Fise e insieme per un Piemonte equestre di eccellenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA