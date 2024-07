A Torino Porta Susa ritardi dei treni sulla linea Alta Velocità

Forti ritardi questo pomeriggio si sono registrati alla stazione ferroviaria Torino Porta Susa, per quanto riguarda i treni che viaggiano sulle linee Alta Velocità.

A quanto si apprende da Trenitalia sono in corso delle verifiche tecniche alla linea e i tecnici i Rfi sono sul posto per risolvere il problema causato non dal gruppo delle ferrovie, ma da un treno di una compagnia esterna.

I convogli sono stati instradati su un percorso alternativo regionale, portando così ai ritardi.

I disagi sarebbero iniziati intorno alle 17, per tutti i treni in arrivo da Torino Porta Nuova e diretti a Reggio Calabria e Milano. Alcuni hanno raggiunto ritardi oltre i 100 minuti.

La circolazione sta gradualmente riprendendo.



