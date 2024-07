Villanova Monferrato, colpo notturno della banda del bancomat

La banda dei bancomat è entrata in nel Monferrato alessandrino. Verso le 3,30 della scorsa notte è stato fatto esplodere con un ordigno lo sportello della filiale della Banca del Piemonte a Villanova. Bottino in corso di stima; presente il sistema macchiatura banconote.

"Lo sportello automatico - precisa il sindaco Fabrizio Bremide - si trova nell'androne a piano terra di una palazzina, dove non dovrebbero esserci residenti. In corso i rilievi sul posto".

I Vigili del Fuoco hanno eseguito la verifica statica dello stabile. La struttura non ha riportato crepe, né si sono sviluppati incendi a seguito dell'esplosione. Pertanto i locali sono stati dichiarati agibili.

Lo stesso istituto di credito era stato già preso di mira mesi fa: in quell'occasione era stato portato via il forziere della cassa continua, come poi a Mombello, sempre in Monferrato.

Nel centro zona di Casale, invece, a marzo era stato fatto saltare il bancomat nella filiale Bnl all'angolo tra le vie Cavour e Mameli.



