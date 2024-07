Protezione Civile, Morchio confermato Coordinatore Alessandria

Andrea Morchio è stato riconfermato per altri 4 anni alla presidenza del Coordinamento territoriale della Protezione civile ad Alessandria.

Ovadese, 48 anni, Morchio da 27 è impegnato nel volontariato. Ha partecipato a emergenze anche nazionali e internazionali, dove la Regione Piemonte è intervenuta.

"Il quadriennio passato - afferma Morchio - non è stato facile: dalla gestione del centro vaccinale Covid agli eventi alluvionali e alla siccità. Senza dimenticare l'accoglienza del popolo ucraino in fuga dal conflitto e il terremoto in Turchia.

Poi vi è stata tutta l'attività che non è andata in 'prima pagina': corsi di formazione, piani di intervento, manutenzioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA