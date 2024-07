Parigi: Ganna 'l'oro lo volevo, ma battuto da fuoriclasse'

"E' una cosa che volevo, un po' di rammarico c'è però non mi ha battuto uno qualunque ma un fuoriclasse. Io ho cercato di dare tutto fino alla fine. Abbiamo lavorato tanto e un grazie speciale va al mio allenatore che mi è stato sempre vicino, mi ha seguito anche in altura. Se questa notte riuscirò a dormire? Sì, certo". Così Filippo Ganna, ai microfoni Rai, dopo il secondo posto, e la medaglia d'argento, nella crono dell'Olimpiade di Parigi. "Ora torno in Italia per prepararmi con i miei compagni della pista - dice ancora - poi sarò di nuovo qui".



