Lo Russo con la bandiera a cinque cerchi per il 2030

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha mostrato orgoglioso una bandiera a cinque cerchi, appena rientrato in aeroporto ieri sera a Caselle, dopo che la 142/a sessione plenaria del Cio (Comitato olimpico internazionale) ha assegnato alle Alpi Francesi i Giochi invernali 2030, con le gare del pattinaggio di velocità olimpiche e paralimpiche invernali previste a Torino. La decisione è stata presa dal Cio a Parigi, al Palais des Congrès, proprio alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, dove Lo Russo era volato in attesa del verdetto.

Ad attendere in aeroporto il primo cittadino per festeggiare il ritorno del braciere olimpico nel 2030 c'era l'assessore cittadino allo Sport, Domenico Carretta. "Nel 2030 l'Oval, come già fece nel 2006, accoglierà atlete ed atleti da tutto il mondo" le parole del sindaco mentre era ancora a Parigi.

Immediata la reazione del presidente della Regione, Alberto Cirio: "Torino e il Piemonte hanno tutte le carte in regola per ospitare grandi competizioni internazionali L'abbiamo sostenuto quando ci siamo candidati per ospitare le gare di bob per le Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026 e abbiamo continuato a crederci candidandoci per Francia 2030".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA