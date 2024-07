Droga, un arresto ad Alessandria

Un italiano di 59 anni è stato arrestato dalla polizia ad Alessandria nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. L'uomo si trovava su un'automobile ferma in una strada periferica; una verifica alla banca dati delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta che in teoria era sottoposto a detenzione domiciliare per effetto di una condanna irrevocabile. Con sé aveva circa cinquemila euro.

Nella sua abitazione, ad Acqui Terme, sono stati recuperati e sequestrati della cocaina, due bilancini di precisione, sostanza da taglio, e tre fucili con relativo munizionamento, più un proiettile calibro 9x21.

L'arresto è scattato per evasione, spaccio e detenzione illegale di armi.



