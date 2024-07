Torino: Ricci, con Vanoli possiamo divertirci

"Ci siamo messi tutti subito a disposizione, quello del mister è un gioco che può far divertire sia noi che quelli intorno a noi: c'è qualche difficoltà perché cambia in gran parte rispetto allo scorso anno, ma è tutto normale": il centrocampista del Torino, Samuele Ricci, fa il punto sul lavoro della squadra agli ordini del nuovo tecnico Paolo Vanoli dal ritiro a Pinzolo, in Val Rendena.

"Ho avuto un piccolo affaticamento e mi sono preso qualche giorno in più perché tanto non c'era fretta - spiega sulle sue condizioni fisiche - ma ora sto bene, non è stato nulla di grave". A Spiazzo, a pochi chilometri da Pinzolo, si sta svolgendo in contemporanea il ritiro della Primavera del tecnico Tufano: "Si stanno allenando forte, in questo modo aumenta il livello del lavoro - dice Ricci ai microfoni di Torino Channel - e si devono divertire come tutti noi, io cerco di guidarli in campo. Ma per i consigli lascio fare a Zapata che ha qualche partita in più di me (ride, ndr)".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA