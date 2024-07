Stabile di Torino, in aumento del 34% gli abbonamenti

Venerdì 26 luglio chiuderà per la pausa estiva la biglietteria del Teatro Stabile di Torino, dopo la prima fase della vendita degli abbonamenti per la Stagione 2024/2025. A campagna appena avviata, si sta registrando un andamento delle vendite molto positivo: comparando infatti il numero di abbonamenti venduti a oggi e i relativi incassi lordi, si registra un +34% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Fra i titoli più richiesti - segnala il Teatro Stabile - la produzione che inaugurerà la nuova Stagione, Cose che so essere vere di Andrew Bovell, con la regia del direttore artistico Valerio Binasco e, fra le ospitalità, lo spettacolo Tre modi per non morire con Toni Servillo, entrambi in programma al teatro Carignano. L'intera programmazione - si spiega - sta riscuotendo apprezzamenti, come testimonia il successo di questa prima fase di vendita.

Gli oltre 6.000 abbonamenti già staccati comprendono tutto il ventaglio delle formule proposte, incluse quelle dedicate al festival Torinodanza. Questi numeri - sottolinea il Teatro Stabile - danno continuità agli ottimi risultati registrati al termine della stagione 2023/2024, che si è conclusa il 14 luglio con l'ultima replica di Prato Inglese, e restituiscono appieno la fiducia con la quale la comunità teatrale frequenta le sale del Carignano, del Gobetti e delle Fonderie Limone di Moncalieri. Fiducia che, nelle ultime stagioni, è dimostrata anche dal numero totale degli abbonati, che ha sempre superato le 19.000 unità, e che viene testimoniata dalla progressiva crescita dell'Associazione Amici del Teatro Stabile di Torino, che conta a oggi un centinaio di tesserati. Per tutto il mese di agosto sarà possibile continuare gli acquisti online, mentre la riapertura della biglietteria presso il Teatro Carignano è prevista per martedì 3 settembre.



