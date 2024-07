Sant'Anna finanzia il semaforo di Demonte con 80mila euro

Il gruppo Acqua Sant'Anna ha sostenuto con 80mila euro l'installazione del semaforo che dal 1 agosto regolerà, a senso unico alternato, il traffico nel centro di Demonte (Cuneo). Oggi, nel municipio del paese, il sindaco Adriano Bernardi ha ricevuto il contributo dall'ad Alberto Bertone.

L'impianto, già posizionato, sarà di tipo intelligente: riconoscerà i mezzi pesanti e non si attiverà invece al passaggio di altri veicoli. Il costo è di circa 215mila euro, coperti per la restante parte dall'amministrazione comunale, sebbene i lavori siano stati fatti su una strada statale. È una soluzione provvisoria, ricorda il sindaco, in attesa della variante che Demonte e la valle Stura attendono da anni.

Bertone però si spinge oltre, immaginando una ferrovia con locomotori a idrogeno: "Tutte le grandi aziende di acqua minerale in Europa lavorano con trasporti su ferro. Potrebbe servire Acqua Sant'Anna, ma non solo. Risolverebbe gran parte dei problemi legati alla movimentazione dei tir". Il viavai di mezzi pesanti verso lo stabilimento Sant'Anna di Vinadio è infatti all'origine di gran parte del traffico nella vicina Demonte.



