Quando la chitarra diventa leggenda: arriva Tommy Emmanuel

La leggenda della chitarra acustica fa tappa in Piemonte. Tommy Emmanuel si esibirà il 3 agosto al 'Phenomenon' di Fontaneto d'Agogna (Novara), per l'occasione trasformato in un teatro estivo.

Tommy Emmanuel, maestro indiscusso dello stile fingerpicking, straordinario performer capace di spaziare con disinvoltura dal jazz al rock, dal bluegrass alla rivisitazione dei classici del pop, è nato in Australia nel 1955. Nel 2008 e nel 2010 è stato eletto 'miglior chitarrista acustico' dal magazine Guitar Player. Fra gli innumerevoli artisti con cui ha collaborato nel corso della sua lunghissima carriera figurano Chet Atkins (al quale si è ispirato per sviluppare il caratteristico andamento a bassi alternati suonati con il pollice della mano destra), Mark Knopfler e anche l'italiano Dodi Battaglia, con il quale ha inciso 'Dov'è andata la Musica'.

Ad aprire il concerto novarese saranno i Lovesick, multistrumentisti dalle influenze profondamente radicate nel country americano, nel rock'n'roll e nel western-swing degli anni '40 e '50.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA