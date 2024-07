Nuova sede a Collegno per il polo del lusso Pattern nel 2025

Pattern, il polo italiano della progettazione e produzione del lusso, entro fine 2025 trasferirà il quartier generale nella nuova sede di Collegno, a Nord di Torino. Lo stabilimento sorgerà su un'area di circa 22.000 mq.

e sarà realizzato con il supporto finanziario di Intesa Sanpaolo. L'azienda ha infatti ha ottenuto un finanziamento di 12 milioni di euro e beneficiato della garanzia Green emessa da Sace.

Il Gruppo Pattern è presente con 13 stabilimenti in 7 regioni italiane e opera nelle principali categorie prodotto del Fashion Luxury, dalla ricerca e ingegnerizzazione fino alla produzione. L'utilizzo della tecnologia di ultima generazione e del digitale - dal machine learning alla modellazione e stampa in 3D - ne hanno fatto un punto di riferimento per i principali marchi internazionali.

Il nuovo edificio rispecchierà in tutto e per tutto l'impegno per la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (criteri Esg) del Gruppo Pattern. Il building, progettato da un team di professionisti di Torino, coniugherà alti standard di edilizia e alta efficienza energetica. La realizzazione del progetto è stato affidato all'impresa Secap di Torino.

Lo stabilimento ospiterà uffici, laboratori produttivi e di logistica, magazzini, e sarà dotato di ampio parcheggio. Il progetto include inoltre un impianto fotovoltaico e un impianto geotermico, aree verdi e una fascia verde "tampone" verso la tangenziale.

Il Gruppo Pattern, quotato dal 2019 sul mercato Euronext Growth Milan, nel 2023 ha registrato ricavi dalle vendite pari a 145,6 milioni di euro con un utile di esercizio di 23,4 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA