Controlli su strada ad Alessandria, due patenti ritirate

Un totale di 28 veicoli verificati, con due patenti ritirate. è il bilancio dei controlli congiunti effettuati ad Alessandria dalla polstrada (ufficio mobile e una pattuglia della sottosezione di Alessandria Ovest) e dalla polizia locale di Alessandria (due equipaggi e l'unità cinofila) in diversi punti della città. è stato anche scoperto dal pastore tedesco Etna dello stupefacente all'interno di un mezzo professionale: il conducente è stato segnalato per detenzione.

Gli obiettivi sono prevenzione, aumento della sicurezza stradale e repressione delle principali cause di incidenti, dall'alta velocità alla guida sotto l'effetto di alcol e droga.





