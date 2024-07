Bussalino, 'le infrastrutture del Piemonte sono strategiche per lo sviluppo economico'

"La logistica e le infrastrutture piemontesi sono strategiche per lo sviluppo economico del Piemonte". Ad affermarlo è l'assessore regionale alla Logistica e infrastrutture strategiche della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, che ieri ha incontrato a Roma il commissario straordinario Calogero Mauceri e il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari per fare il punto sul sistema retroporto di Genova e in particolare sullo stato di avanzamento degli interventi infrastrutturali nell'Alessandrino a completamento delle opere di realizzazione del Terzo Valico dei Giovi.

"Consolidare una strategia retroportuale - ha sottolineato Bussalino - vuol dire rendere più efficiente la movimentazione delle merci, riducendo tempi e costi, e migliorando la connessione tra porti e aree interne. Le opere strategiche in atto renderanno il Piemonte sempre più centrale per l'Europa, favorendo una crescita economica sostenibile e posizionando la regione come un nodo logistico cruciale a livello continentale".

La nuova linea ferroviaria Torino-Lione è stata tra i temi all'ordine del giorno della riunione convocata ieri dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) e alla quale Bussalino ha preso parte in rappresentanza della Regione.

L'intera linea ferroviaria, viene ricordato, è di 270 chilometri, di cui il 70% in Francia e il 30% in Italia e i fondi europei complessivi già erogati all'Italia al 30 giugno 2024 sono stati 572,11 milioni di euro. In particolare il comitato ha riportato l'informativa sul costo complessivo della sezione transfrontliera, parte comune italo-francese, che rimane pari a 9.630 milioni di euro, di cui il finanziamento di competenza dell'Italia è di 5.574 milioni di euro. Al 30 aprile 2024, sul totale di 162 chilometri totali di gallerie previste per l'intera opera (inclusa anche la galleria principale di 57,5 chilometri - di cui 45 chilometri in Francia e 12,5 in Italia) risulta che l'avanzamento attuale delle gallerie è di 36,6 chilometri (il 22% sul totale) di cui 13,3 chilometri sono del Tunnel di base del Moncenisio.



