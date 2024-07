Alessandria, cambio al comando provinciale dei carabinieri

Il tenente colonnello Giovanni Palatini è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Alessandria. Originario di Vittorio Veneto (Treviso), 50 anni, sposato, con due figli, succede al colonnello Massimiliano Rocco, che lascia il capoluogo per assumere l'incarico di capo di stato maggiore al comando della legione Lombardia a Milano.

Palatini ha un'ultraventennale esperienza di servizio.

Arruolato nell'accademia militare a Modena - dove ha frequentato il 178/o corso di formazione Saldezza - è stato al comando di plotone nella scuola di Fossano (Cuneo), poi sul territorio in realtà della Sicilia: a Caltagirone (Catania), Vittoria (Ragusa), Enna, Siracusa e Ragusa. Ha diversificato inoltre la formazione professionale, assumendo il comando del gruppo carabinieri per la tutela del lavoro di Venezia e quello internazionale all'interno del Multinational Specialized Unit (Msu) in Kossovo, a Pristina.



