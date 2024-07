Inaugurata la risonanza magnetica dell'ospedale di Ivrea

Oggi all'ospedale di Ivrea, nel Torinese, è stata inaugurata la risonanza magnetica, per la prima volta operativa all'interno del nosocomio eporediese. Al taglio del nastro della struttura, con il sindaco Matteo Chiantore e il direttore generale dell'Asl To4, Stefano Scarpetta, anche il neo assessore regionale alla sanità, Federico Riboldi. L'apparecchiatura diagnostica, già operativa, garantirà a regime fin a 12mila prestazioni all'anno.

"Come Regione riteniamo che gli investimenti nelle nuove apparecchiature e nelle tecnologie più moderne siano fondamentali per garantire cure tempestive e un servizio efficiente ai cittadini", ha spiegato l'assessore Riboldi.

L'investimento complessivo è stato di circa 2 milioni e mezzo di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA